Анзор Кавазашвили: «Спартак» уволил Карпина. Теперь посмотрите на его «Ростов» На данный момент донской клуб занимает 8-е место в таблице РПЛ, уступая красно-белым 4 очка.

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможной смене главного тренера в столичном клубе.

«Очень нравится мне этот народ. Сначала они пыхтели из-за того, что уволили Карреру, затем они радовались тому, что назначен Кононов. Теперь они снова всем недовольны.

Футбол – это тяжелая и кропотливая работа, ничего по щелчку пальца не происходит. Карпина они уволили, он не устроил руководство. Посмотрите теперь на его «Ростов», он ставит им неплохую игру.

Приняв сейчас поспешное решение, мы не знаем, к чему оно приведет через какое-то время. Поэтому нужно немного успокоиться», – цитирует Кавазашвили «Евро-Футбол.Ру».