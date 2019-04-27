Источник: «Спартак» принял решение о продаже Глушакова и Комбарова - Советский спорт
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27 апреля 2019 13:53ФутболГичунцев Артур

Источник: «Спартак» принял решение о продаже Глушакова и Комбарова

Об этом сообщает «Чемпионат».

Руководство московского «Спартака» больше не рассчитывает на полузащитника Дениса Глушакова. Согласно источнику, хавбек красно-белых покинет команду по окончании сезона.

Отмечается, что столичный клуб также рассматривает вариант с продажей защитника Дмитрия Комбарова. Однако, как пишет источник, последний еще может остаться в команде при определенных обстоятельствах. Напомним, контракты обоих игроков в силе до 2020 года.

Как сообщает источник, «Спартак» намерен расторгнуть соглашения, выплатив игрокам определенную компенсацию, которая составит порядка 3 млн евро Глушакову и 2,3-2,5 млн – Комбарову.

Глушаков выступает в составе столичного клуба с 2013 года, а Комбаров появился в команде на два года раньше.

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