Валерий Гладилин: Почему «Спартак» так спешно объявил о смене руководства? Видимо, появился вариант

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об изменениях в руководстве клуба.
Накануне стало известно о том, что по окончании сезона клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
– Принятие решений по тренерскому штабу и комплектованию команды – это их ответственность, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Гладилина. – Нынешнюю команду набирали они, поэтому только один тренер отвечать за это не может. Почему так спешно было об это объявлено – видимо, появился вариант. Я читал, что может прийти Васильев из «Монако», поэтому и пошел ускоренный процесс.
– У вас есть доверие к Кононову, которого решено оставить?
– Ему создавались условия для работы, и тренер первым должен отвечать. Но ведь вопрос с наставником решается быстро – он не выполняет задачу, и контракт с ним просто расторгается. Это не проблема. А две руководящие позиции, с которых уйдут Родионов и Измайлов – это перспектива развития клуба. А что касается доверия к Кононову, он пока не поставил игру, которую хотел, и при этом нет результата.
Напомним, после 25 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги.
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