Валерий Гладилин: Почему «Спартак» так спешно объявил о смене руководства? Видимо, появился вариант Измайлов и Родионов покидают «Спартак».

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об изменениях в руководстве клуба.

Накануне стало известно о том, что по окончании сезона клуб покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.

– Принятие решений по тренерскому штабу и комплектованию команды – это их ответственность, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Гладилина. – Нынешнюю команду набирали они, поэтому только один тренер отвечать за это не может. Почему так спешно было об это объявлено – видимо, появился вариант. Я читал, что может прийти Васильев из «Монако», поэтому и пошел ускоренный процесс.

– У вас есть доверие к Кононову, которого решено оставить?

– Ему создавались условия для работы, и тренер первым должен отвечать. Но ведь вопрос с наставником решается быстро – он не выполняет задачу, и контракт с ним просто расторгается. Это не проблема. А две руководящие позиции, с которых уйдут Родионов и Измайлов – это перспектива развития клуба. А что касается доверия к Кононову, он пока не поставил игру, которую хотел, и при этом нет результата.

Напомним, после 25 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги.