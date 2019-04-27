Дивеев и Бекао полетели с ЦСКА на матч с «Краснодаром»

ЦСКА отправился в Краснодар» на матч 26-го тура премьер-лиги с одноименным клубом.
Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко взял в поездку защитников Родриго Бекао и Игоря Дивеева, который пропускали игру 25-го тура с «Анжи» (2:0) из-за повреждений.
Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;
защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Виктор Васин;
полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов;
форварды: Федор Чалов, Лассана Н’Диай, Абель Эрнандес, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.
Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет 28 апреля на стадионе «Краснодар». Начало – 19:00 (мск).
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