Дивеев и Бекао полетели с ЦСКА на матч с «Краснодаром»

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За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге «Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.

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Прервется ли черная серия «быков» против Гончаренко? Все интриги 26-го тура «Краснодар» поспорит с ЦСКА, «Зенит» попробует приблизить чемпионство в матче с «Крыльями», а Олег Кононов постарается продлить свою 8-матчевую беспроигрышную серию против «Рубина».

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«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон» В этом противостоянии нет фаворита.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

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