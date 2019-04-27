«Ростов» не смог обыграть в гостях «Анжи» Хозяева сравняли счет на 77-й минуте.

«Ростов» сыграл вничью с «Анжи» (1:1) в матче 26-го тура премьер-лиги на «Анжи Арене» в Каспийске.

На 35-й минуте полузащитник Роман Еременко открыл счет, а на 77-й – полузащитник Камиль Закиров забил ответный мяч.

Таким образом, после двух поражений подряд «Ростов» продлил безвыигрышную серию до трех матчей и упустил возможность догнать в турнирной таблице занимающий шестое место «Арсенал». «Анжи» набрал 20-е очко и остается на предпоследнем месте.

В 27-м туре 3 мая «Анжи» сыграет в гостях с «Енисеем», а 5 мая «Ростов» примет «Краснодар».

РПЛ

26-й тур

«Анжи» (Махачкала) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

Голы: Закиров, 77 – Еременко, 35.

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Белов, Калошин, Гиголаев (Эльмурзаев, 73), Ондуа, Закиров, Кулик, Долгов, Понсе (Лескано, 79), Ахъядов.

«Ростов»: Песьяков, Новосельцев, Сигурдссон, Хаджикадунич, Чернов, Еременко, Зуев (Зайнутдинов, 88), Глебов, Норманн, Попов (Ионов, 71), Сигурдарсон (Шомуродов, 69).

Предупреждения: Эльмурзаев, 84 – Зуев, 55.

Главный судья: Сергей Карасев (Москва).

Каспийск. «Анжи Арена».