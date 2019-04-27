Валерий Карпин: Реализовали бы свои моменты – все было бы иначе

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 26-го тура с «Анжи» (1:1) на «Анжи Арене» в Каспийске.
«Сегодня мы потеряли два очка, – приводит слова Карпина официальный сайт клуба. – Реализовали бы свои моменты – все было бы иначе. А пропустили после подачи и отскока».
Напомним, на 35-й минуте полузащитник «Ростова» Роман Еременко открыл счет, а на 77-й – полузащитник Камиль Закиров забил ответный мяч.
«Ростов» продлил безвыигрышную серию до трех матчей и упустил возможность догнать «Арсенал», занимающий шестое место в турнирной таблице.
В следующем туре 5 мая «Ростов» примет «Краснодар».
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