Валерий Карпин: Реализовали бы свои моменты – все было бы иначе - Советский спорт
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27 апреля 2019 18:57ФутболЛипкин Антон

Валерий Карпин: Реализовали бы свои моменты – все было бы иначе

«Ростов» не смог обыграть «Анжи».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 26-го тура с «Анжи» (1:1) на «Анжи Арене» в Каспийске.

«Сегодня мы потеряли два очка, – приводит слова Карпина официальный сайт клуба. – Реализовали бы свои моменты – все было бы иначе. А пропустили после подачи и отскока».

Напомним, на 35-й минуте полузащитник «Ростова» Роман Еременко открыл счет, а на 77-й – полузащитник Камиль Закиров забил ответный мяч.

«Ростов» продлил безвыигрышную серию до трех матчей и упустил возможность догнать «Арсенал», занимающий шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре 5 мая «Ростов» примет «Краснодар».

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