Магомед Адиев: Дюпин знает, что если будет выручать, мы будем набирать в разы больше очков - Советский спорт
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27 апреля 2019 20:10ФутболЛипкин Антон

Магомед Адиев: Дюпин знает, что если будет выручать, мы будем набирать в разы больше очков

«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом».

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подвел итоги матча 26-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (1:1) на «Анжи Арене» в Каспийске.

«В данной ситуации этот матч можно занести себе в актив, – приводит слова Адиева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Хотя «Ростов» был близок ко второму голу. Но мы отыгрались.

Карпин сказал, что забей второй, мы бы не отыгрались? Он намного опытней меня. Раз он так говорит, значит так оно и есть.

Сейв Дюпина в конце матча? Много раз говорил, что у нас роль любого игрока важна для нас, но роль Дюпина сложно переоценить. Он знает, что мы будем в разы больше очков набирать, если он будет выручать нас. Для нас сейчас вратарь – это половина команды».

Напомним, на 35-й минуте полузащитник «Ростова» Роман Еременко открыл счет, а на 77-й – полузащитник Камиль Закиров забил ответный мяч.

«Анжи» набрал 20-е очко и остается на предпоследнем месте. В 27-м туре 3 мая команда сыграет в гостях с «Енисеем».

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