«Динамо» и «Ахмат» голов не забили

«Динамо» завершило вничью матч с «Ахматом» (0:0) в 26-м туре премьер-лиги на «Арене Химки».
Таким образом, команды сохранили занимаемые места в турнирной таблице: «Ахмат» остался на девятом, «Динамо» – на 12-м.
В следующем туре 4 мая «Ахмат» примет «Зенит», а 5 мая «Динамо» сыграет в гостях с ЦСКА.
РПЛ
26-й тур
«Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) – 0:0
«Динамо»: Шунин, Шуньич, Морозов, Козлов, Евгеньев, Юсупов, Мигел Кардозу, Жоаозиньо (Грулев, 62), Тетте, Луценко (Черных, 77), Марков (Панченко, 59).
«Ахмат»: Городов, Мохаммади (Родолфо, 90), Уциев, Семенов, Нижич, Раванелли (Роши, 85), Исмаэл, Иванов, Шиманьски, Плиев, Балай (Мбенг, 80).
Предупреждения: Нижич, 90 – Тетте, 12. Юсупов, 54. Марков, 56. Луценко, 59.
Главный арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)
Химки. «Арена Химки».