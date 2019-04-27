Автобус футбольной команды сгорел в Домодедове (видео)

Команды ехали в Домодедово на матч с местным клубом «Пересвет-2» в рамках квалификационного турнира первенства России среди команд третьего дивизиона.
«Частный автобус следовал по маршруту Балашиха – Домодедово. Заявка поступила в 11:25, площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Никто не пострадал. Пассажиры, 20 человек, были доставлены к месту следования другим транспортом», – рассказали в МЧС Подмосковья.
«Ребята себя чувствуют великолепно! Что случилось, я не знаю», – рассказала администратор футбольной школы «Метеор».
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