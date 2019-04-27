Автобус футбольной команды сгорел в Домодедове (видео) Автобус, перевозивший футболистов, загорелся на 35-м километре Каширского шоссе.

Автобус футбольной команды «Пересвет» загорелся на 35-м километре Каширского шоссе, сообщает официальный сайт телеканала «360°».

Команды ехали в Домодедово на матч с местным клубом «Пересвет-2» в рамках квалификационного турнира первенства России среди команд третьего дивизиона.

«Частный автобус следовал по маршруту Балашиха – Домодедово. Заявка поступила в 11:25, площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Никто не пострадал. Пассажиры, 20 человек, были доставлены к месту следования другим транспортом», – рассказали в МЧС Подмосковья.

«Ребята себя чувствуют великолепно! Что случилось, я не знаю», – рассказала администратор футбольной школы «Метеор».