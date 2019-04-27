Нигматуллин снова стал агентом

Бывший голкипер «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин сообщил в своем твиттере о том, что начал агентскую деятельность.
44-летний Нигматуллин приступил к работе в компании, которую возглавляет итальянец Марко Трабукки, а одним из ее клиентов является бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Ранее на этой неделе Нигматуллин уже сообщал, что возвращается к активной футбольной деятельности.
«12 лет назад я занимался трансфером Маринату Гилерме из Бразилии в Россию. Сейчас это основной вратарь сборной нашей страны. Рад сообщить, что я вернулся к активной футбольной агентской деятельности», – написал Нигматуллин два дня назад.
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