Нигматуллин снова стал агентом

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон» В этом противостоянии нет фаворита.

Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустя Сборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Киргизии Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Вот это бомба! Руководить «Спартаком» будет сын президента российской премьер-лиги? По сообщениям ряда СМИ, после ухода Наиля Измайлова и Сергея Родионова с ключевых постов в «Спартаке» за селекцию в клубе, скорее всего, будет отвечать известный футбольный агент Томас Цорн.

Большая перемена в «Спартаке». Минус Глушаков! Плюс Дзюба? По информации «Советского спорта», в число приоритетных трансферных задач нового руководства «Спартака» входит форвард «Зенита» Артем Дзюба. А расставание с Денисом Глушаковым – дело решенное.

Видео всех голов 26-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 26-го тура чемпионата России.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Неужели суперматч – и бесплатно?! Полное ТВ-расписание матчей 26-го тура (с комментаторами!) В кои-то веки мы увидим центральный матч тура на общедоступном канале! И это – «Краснодар» – ЦСКА. Какие еще игры можно будет увидеть бесплатно? Кто их будет комментировать?

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.