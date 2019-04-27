Денис Глушаков: Я ухожу из «Спартака»? Даже не читал об этом

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что не в курсе планов клуба расторгнуть с ним контракт по окончании сезона.
«Я не комментирую. Только закончил тренироваться. Даже не читал», – приводит слова 32-летнего игрока официальный сайт радиостанции «Говорит Москва».
Напомним, в субботу стало известно, что «Спартак» планирует расстаться с Глушаковым за год до истечения срока его контракта.
В нынешнем сезоне капитан красно-белых не всегда попадает в стартовый состав команды. Он провел 24 матча во всех турнирах и забил три гола.
Отметим, что после чемпионского сезона 2016/2017 Глушаков продлил контракт со «Спартаком» на три года.
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