«Барселона» победила «Леванте» и в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» нанесла поражение «Леванте» (1:0) в 35-м туре примеры на стадионе «Камп Ноу» и досрочно гарантировала себе чемпионство.
Единственный гол на 62-й минуте забил форвард Лионель Месси, который начал матч в запасе, но в перерыве вышел на замену.
Таким образом, «Барселона» набрала 83 очка, что на девять больше, чем у занимающего второе место «Атлетико».
«Барселона» стала чемпионом Испании в 26-й раз в своей истории и в восьмой за последние 11 сезонов.
Добавим, что в нынешнем сезоне «Барселона» также может победить в Лиге чемпионов и Кубке Испании.
Примера
35-й тур
«Барселона» – «Леванте» – 1:0 (0:0)
Гол: Месси, 62.
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