«Барселона» победила «Леванте» и в 26-й раз стала чемпионом Испании Единственный гол забил Месси.

«Барселона» нанесла поражение «Леванте» (1:0) в 35-м туре примеры на стадионе «Камп Ноу» и досрочно гарантировала себе чемпионство.

Единственный гол на 62-й минуте забил форвард Лионель Месси, который начал матч в запасе, но в перерыве вышел на замену.

Таким образом, «Барселона» набрала 83 очка, что на девять больше, чем у занимающего второе место «Атлетико».

«Барселона» стала чемпионом Испании в 26-й раз в своей истории и в восьмой за последние 11 сезонов.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Барселона» также может победить в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

Примера

35-й тур

«Барселона» – «Леванте» – 1:0 (0:0)

Гол: Месси, 62.