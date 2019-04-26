Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ» - Советский спорт
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26 апреля 2019 19:11ФутболСметанникова Дарья

Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»

«ПСЖ» проиграл «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА дисквалифицировала нападающего «ПСЖ» Неймара за оскорбление арбитров на три матча.

Напомним, что бразилец после поражения «ПСЖ» в ответном матче с «Манчестер Юнайтед» (1:3) назвал судейство позорным, сопроводив пост в инстаграме оскорбительными выражениями.

Таким образом, Неймар пропустит три матча группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона.

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