Неймар дисквалифицирован на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей после поражений от «МЮ»

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА дисквалифицировала нападающего «ПСЖ» Неймара за оскорбление арбитров на три матча.
Напомним, что бразилец после поражения «ПСЖ» в ответном матче с «Манчестер Юнайтед» (1:3) назвал судейство позорным, сопроводив пост в инстаграме оскорбительными выражениями.
Таким образом, Неймар пропустит три матча группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона.
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