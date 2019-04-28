Венгер может стать главным тренером «Лиона»

Как сообщает L'Equipe, руководство «Лиона» уже связалось с Венгером и предложило ему возглавить клуб.
Отмечается, что занимающий пост главного тренер Бруно Женезио подтвердил, что по окончании сезона покинет «Лион».
Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить одну из национальных команд.
Напомним, что работал с «Арсеналом» на протяжении 22 лет – с 1996 по 2018 год. Под его руководством «канониры» трижды выигрывали чемпионат Англии и по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок страны. Французский специалист объявил о своем уходе с поста главного тренера «Арсенала» сразу по окончании сезона 2017/2018.
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