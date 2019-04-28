Хосеп Гвардиола: Прогресс «Ливерпуля» - главная причина интриги в чемпионате - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 10:15Футбол

Хосеп Гвардиола: Прогресс «Ливерпуля» - главная причина интриги в чемпионате

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что усиление «Ливерпуля» является главной причиной того, что «горожане» еще не стали чемпионами премьер-лиги.

- Разница в силе между «Ливерпулем» прошлого и текущего сезона - главная причина интриги в чемпионате. Мы также прогрессировали, как и они, но у них это получилось намного лучше. Остальные команды премьер-лиги также находятся на хорошем уровне, но «Ливерпуль» стал значительно сильнее.

Они приобрели фантастических игроков и были невероятно последовательны, как и мы в этом и прошлом сезонах. Теперь победителем станет тот, кто лучше справится с давлением, кто более стабилен и не думает каждую секунду о том, что может проиграть. Вы должны пойти и сыграть эти три игры, чтобы их выиграть.

Если мы проиграем игру? Значит нам не повезло, но в следующем сезоне мы вернется, и , надеюсь, станем гораздо сильнее. «Ливерпуль» собирается одержать победы в трех оставшихся встречах, но «Манчестер Сити» должен выиграть три игры, чтобы стать чемпионом, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что за три тура до конца чемпионата «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Сити» отстает на два очка, но имеет одну игру в запасе.

28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
27/04 21:30Футбол
Черчесов, Рахимов, утка и голевая засуха – все, что нужно знать о матче «Динамо» – «Ахмат»«Динамо» не смогло обыграть на своем поле «Ахмат» и продолжает находиться в опасной близости с зоной стыковых матчей.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
28/04 10:13Футбол
У Панарина – дубль, у Месси – новый титул, у Неймара – гол и драка. Что случилось, пока вы спалиСамые главные события минувшей ночи и того, что произошло накануне. Понимаем, вы могли это пропустить, потому что дача, тепло, праздник и шашлык. Но мы заботимся о вас! Читайте обо всем -- в одном материале.
26/04 13:32Хоккей
«Локо» – самый титулованный клуб МХЛ. Это логично, в Ярославле лучшая школаПарни Дмитрия Красоткина в третий раз в истории выиграли Кубок Харламова. Пока в МХЛ такое никому не удавалось.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
26/04 17:27Хоккей
«Сан-Хосе» опять попал под отбойный молоток. «Колорадо» сомнет «Шаркс»В субботу стартует одна из самых интригующих серий на Западе.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
26/04 19:15Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон»В этом противостоянии нет фаворита.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
26/04 14:33Хоккей
Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется? Это скандал!В это невозможно поверить: вместо того, чтобы дисквалифицировать двух игроков «Вегаса» за опаснейший фол, НХЛ постановила, что там даже 5-минутного удаления не было.
27/04 12:00Хоккей
Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира. Александра Мальцева он по этому показателю уже обогнал. До Бориса Михайлова все равно далеко.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
27/04 13:00Футбол
Вот это бомба! Руководить «Спартаком» будет сын президента российской премьер-лиги?По сообщениям ряда СМИ, после ухода Наиля Измайлова и Сергея Родионова с ключевых постов в «Спартаке» за селекцию в клубе, скорее всего, будет отвечать известный футбольный агент Томас Цорн.
27/04 19:45Хоккей
Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустяСборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
Новости
10:50 Футбол Александр Ломовицкий: Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал
10:40 Футбол Неймар: Молодые игроки «ПСЖ» могут спорить даже с главным тренером
10:29 Футбол Абель Эрнандес: У ЦСКА хорошая команда, и я надеюсь, что мы победим «Краснодар»
10:28 Футбол «Уфа» - «Урал». Стартовые составы команд
10:15 Футбол Хосеп Гвардиола: Прогресс «Ливерпуля» - главная причина интриги в чемпионате
09:53 Хоккей Туукка Раск: Шансы были у нас и у «Коламбуса», обидно, что проиграли
09:47 Хоккей Ник Фолиньо: Игра Бобровского придает игрокам «Коламбуса» сил
09:34 Хоккей Барри Троц: Никто не ждал, что «Айлендерс» пройдут весь путь 16-0
09:27 Волейбол Российские «пляжники» выиграли этап Мирового тура в Китае
09:17 Хоккей Род Бриндамор: Вернем Свечникова в состав, если он будет к этому готов
09:10 ММА Смоляков проиграл Харди на турнире UFC во Флориде
09:05 Футбол Венгер может стать главным тренером «Лиона»
08:48 Хоккей Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
08:41 Футбол Неймар ударил болельщика после поражения «ПСЖ» в финале Кубка Франции (видео)
08:20 Хоккей Дубль и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» и сравнять счет в серии
08:11 Хоккей Названы имена финалистов «Колдер Трофи»
07:59 Хоккей «Даллас» на выезде обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии
23:59 Футбол «Норвич» вышел в премьер-лигу
23:48 Футбол «Барселона» победила «Леванте» и в 26-й раз стала чемпионом Испании
23:33 Футбол 600-й гол Роналду на клубном уровне принес «Ювентусу» ничью с «Интером»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика