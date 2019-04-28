Хосеп Гвардиола: Прогресс «Ливерпуля» - главная причина интриги в чемпионате

- Разница в силе между «Ливерпулем» прошлого и текущего сезона - главная причина интриги в чемпионате. Мы также прогрессировали, как и они, но у них это получилось намного лучше. Остальные команды премьер-лиги также находятся на хорошем уровне, но «Ливерпуль» стал значительно сильнее.
Они приобрели фантастических игроков и были невероятно последовательны, как и мы в этом и прошлом сезонах. Теперь победителем станет тот, кто лучше справится с давлением, кто более стабилен и не думает каждую секунду о том, что может проиграть. Вы должны пойти и сыграть эти три игры, чтобы их выиграть.
Если мы проиграем игру? Значит нам не повезло, но в следующем сезоне мы вернется, и , надеюсь, станем гораздо сильнее. «Ливерпуль» собирается одержать победы в трех оставшихся встречах, но «Манчестер Сити» должен выиграть три игры, чтобы стать чемпионом, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, что за три тура до конца чемпионата «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Сити» отстает на два очка, но имеет одну игру в запасе.
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