«Уфа» - «Урал». Стартовые составы команд

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Сысуев, Игбун, Вомбергар.
Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Салатич, Тилль, Бизяк.
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Араторе, Панюков.
Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Поляков, Фидлер, Димитров, Бавин, Катрич, Погребняк.
Встреча состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе и начнется в 11:30 по московскому времени.