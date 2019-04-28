«Уфа» - «Урал». Стартовые составы команд - Советский спорт
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28 апреля 2019 10:28Футбол

«Уфа» - «Урал». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала» на матч 26-го тура чемпионата России.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Неделчару, Ванек, Карп, Сысуев, Игбун, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Аликин, Пуцко, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Салатич, Тилль, Бизяк.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Араторе, Панюков.

Запасные: Баклов, Данцев, Шанбиев, Динга, Поляков, Фидлер, Димитров, Бавин, Катрич, Погребняк.

Встреча состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе и начнется в 11:30 по московскому времени.

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