Неймар: Молодые игроки «ПСЖ» могут спорить даже с главным тренером - Советский спорт
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28 апреля 2019 10:40Футбол

Неймар: Молодые игроки «ПСЖ» могут спорить даже с главным тренером

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар раскритиковал молодых игроков клуба после поражения от «Ренна» (2:2, 5:6 по пен.) в финале Кубка Франции.

- Мы должны вести себя как мужчины в раздевалке, быть более сплоченной командой.

Я вижу много молодых парней, но они больше разговаривают, чем слушают. Иногда, когда говорит более опытный игрок, они начинают спорить. Они могут возразить даже тренеру.

С таким подходом, как команда мы далеко не уйдем. Мы более опытны, поэтому молодежь должна уважать нас и слушать немного больше. Я должен был делать тоже самое, когда начинал, - приводит слова Неймара Goal.com.

Ранее стало известно, что Неймар после поражения в финальном матче Кубка Франции с «Ренном» (2:2, 6:5 – пен.) ударил болельщика.

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