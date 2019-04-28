Александр Ломовицкий: Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, который проводит первый сезон в составе основной команды, оценил свою игру в текущем сезоне чемпионата России.

— В матче с «Енисеем» Николай Рассказов и Аяз Гулиев отметились дебютными голами за основу «Спартака». Как вы, также будучи воспитанником клуба, отреагировали на успех ребят?

— Был очень рад за них! Особенно за Колю, потому что мы ближе общаемся и больше времени проводим вместе. За Аяза тоже, разумеется. Этот гол был ему крайне необходим.

— Насколько сильно хочется забить самому?

— Я жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни! Мне давали шансы, имел моменты, но не удалось их реализовать. Может быть, проблема в некоторой нерешительности, которая присутствует из-за нехватки игровой практики на данный момент. Но я все равно верю в себя и знаю, на что способен!

— Вы провели в первой команде почти целый сезон. За это время успели почувствовать реальные изменения в уровне мастерства, психологических аспектах?

— Уверенности стало больше. В том числе в тренировочном процессе. Помимо этого, стал намного ближе общаться с партнерами по команде.

— Сезон близится к завершению. Для вас он был по-своему незабываемым. Как можете оценить себя и свою игру?

— В некоторых матчах играл хорошо. Но если честно, в целом недоволен собой. Понимаю, что могу играть намного лучше. Конечно, при этом чувствую прогресс. Но на данный момент довольствоваться результатом не имею права.

— Что необходимо изменить?

— Я должен играть по-другому. Будучи футболистом самого титулованного клуба России, нужно много забивать и делать голевые передачи, держать планку. Мне была необходима адаптация, но сейчас уже привык к высокому уровню сопротивления в премьер-лиге.

— Прошло достаточно времени с того момента, как команду покинул Квинси Промес. Готовы занять его место?

— В будущем — да. Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал. Нужно проявить себя. Доказывать свою состоятельность необходимо делами, - приводит слова Ломовицкого официальный сайт красно-белых.

Добавим, что в текущем сезоне 21-летний полузащитник 21 встречу за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.