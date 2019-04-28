Александр Ломовицкий: Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 10:50Футбол

Александр Ломовицкий: Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, который проводит первый сезон в составе основной команды, оценил свою игру в текущем сезоне чемпионата России.

— В матче с «Енисеем» Николай Рассказов и Аяз Гулиев отметились дебютными голами за основу «Спартака». Как вы, также будучи воспитанником клуба, отреагировали на успех ребят?
— Был очень рад за них! Особенно за Колю, потому что мы ближе общаемся и больше времени проводим вместе. За Аяза тоже, разумеется. Этот гол был ему крайне необходим.

— Насколько сильно хочется забить самому?
— Я жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни! Мне давали шансы, имел моменты, но не удалось их реализовать. Может быть, проблема в некоторой нерешительности, которая присутствует из-за нехватки игровой практики на данный момент. Но я все равно верю в себя и знаю, на что способен!

— Вы провели в первой команде почти целый сезон. За это время успели почувствовать реальные изменения в уровне мастерства, психологических аспектах?
— Уверенности стало больше. В том числе в тренировочном процессе. Помимо этого, стал намного ближе общаться с партнерами по команде.

— Сезон близится к завершению. Для вас он был по-своему незабываемым. Как можете оценить себя и свою игру?
— В некоторых матчах играл хорошо. Но если честно, в целом недоволен собой. Понимаю, что могу играть намного лучше. Конечно, при этом чувствую прогресс. Но на данный момент довольствоваться результатом не имею права.

— Что необходимо изменить?
— Я должен играть по-другому. Будучи футболистом самого титулованного клуба России, нужно много забивать и делать голевые передачи, держать планку. Мне была необходима адаптация, но сейчас уже привык к высокому уровню сопротивления в премьер-лиге.

— Прошло достаточно времени с того момента, как команду покинул Квинси Промес. Готовы занять его место?
— В будущем — да. Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал. Нужно проявить себя. Доказывать свою состоятельность необходимо делами, - приводит слова Ломовицкого официальный сайт красно-белых.

Добавим, что в текущем сезоне 21-летний полузащитник 21 встречу за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
27/04 10:00Футбол
Прервется ли черная серия «быков» против Гончаренко? Все интриги 26-го тура«Краснодар» поспорит с ЦСКА, «Зенит» попробует приблизить чемпионство в матче с «Крыльями», а Олег Кононов постарается продлить свою 8-матчевую беспроигрышную серию против «Рубина».
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
27/04 13:00Футбол
Вот это бомба! Руководить «Спартаком» будет сын президента российской премьер-лиги?По сообщениям ряда СМИ, после ухода Наиля Измайлова и Сергея Родионова с ключевых постов в «Спартаке» за селекцию в клубе, скорее всего, будет отвечать известный футбольный агент Томас Цорн.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
26/04 13:32Хоккей
«Локо» – самый титулованный клуб МХЛ. Это логично, в Ярославле лучшая школаПарни Дмитрия Красоткина в третий раз в истории выиграли Кубок Харламова. Пока в МХЛ такое никому не удавалось.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
27/04 14:30Футбол
Большая перемена в «Спартаке». Минус Глушаков! Плюс Дзюба?По информации «Советского спорта», в число приоритетных трансферных задач нового руководства «Спартака» входит форвард «Зенита» Артем Дзюба. А расставание с Денисом Глушаковым – дело решенное.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
Новости
10:50 Футбол Александр Ломовицкий: Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал
10:40 Футбол Неймар: Молодые игроки «ПСЖ» могут спорить даже с главным тренером
10:29 Футбол Абель Эрнандес: У ЦСКА хорошая команда, и я надеюсь, что мы победим «Краснодар»
10:28 Футбол «Уфа» - «Урал». Стартовые составы команд
10:15 Футбол Хосеп Гвардиола: Прогресс «Ливерпуля» - главная причина интриги в чемпионате
09:53 Хоккей Туукка Раск: Шансы были у нас и у «Коламбуса», обидно, что проиграли
09:47 Хоккей Ник Фолиньо: Игра Бобровского придает игрокам «Коламбуса» сил
09:34 Хоккей Барри Троц: Никто не ждал, что «Айлендерс» пройдут весь путь 16-0
09:27 Волейбол Российские «пляжники» выиграли этап Мирового тура в Китае
09:17 Хоккей Род Бриндамор: Вернем Свечникова в состав, если он будет к этому готов
09:10 ММА Смоляков проиграл Харди на турнире UFC во Флориде
09:05 Футбол Венгер может стать главным тренером «Лиона»
08:48 Хоккей Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
08:41 Футбол Неймар ударил болельщика после поражения «ПСЖ» в финале Кубка Франции (видео)
08:20 Хоккей Дубль и передача Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» и сравнять счет в серии
08:11 Хоккей Названы имена финалистов «Колдер Трофи»
07:59 Хоккей «Даллас» на выезде обыграл «Сент-Луис» и сравнял счет в серии
23:59 Футбол «Норвич» вышел в премьер-лигу
23:48 Футбол «Барселона» победила «Леванте» и в 26-й раз стала чемпионом Испании
23:33 Футбол 600-й гол Роналду на клубном уровне принес «Ювентусу» ничью с «Интером»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика