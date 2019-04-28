Уле-Гуннар Сульшер: Игроки, движимые только деньгами и славой, не подходят для «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что при формировании команды в приоритете будут игроки, для которых главным будет успех в футболе

- Мы хотим, чтобы игроки в «Манчестер Юнайтед» были хорошего уровня и с правильным отношением. Вот и все.

Всю жизнь я верил в людей, в то, что движет людьми, что делает вас успешными, в конце концов. Игроки, движимые только деньгами или славой, не подходят ни для «Манчестер Юнайтед», ни для любой другой моей команды.

Та же ситуация была у меня в «Мольде» и «Кардиффе». Мне нужны игроки, которые отражают меня как личность и понимают мои ценности. Мы не хотим, чтобы к нам переходили лишь потому, что мы предложили на 20 процентов больше.

Но мы не сможем полностью изменить команду за одно трансферное окно. Это не произойдет в одночасье, но у нас есть время и поддержка руководства.

Мы не можем попытаться скопировать сэра Алекса и добиться успеха, потому что он уникален. Мы должны действовать по-своему. У нас есть другое поколение игроков. Может быть, некоторые из них и не справились бы с манерой управления сэра Алекса, но это не имеет значения, - приводит слова Сульшера Goal.com.

Напомним, что норвежский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в конце прошлого года. В последних девяти встречах манкунианцы потерпели семь поражений. После 35 туров «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В ближайшем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнется в 18:30 по московскому времени.