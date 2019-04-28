Александр Ломовицкий: Никогда в жизни не соглашусь играть в ЦСКА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 11:35Футбол

Александр Ломовицкий: Никогда в жизни не соглашусь играть в ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, который проводит первый сезон в составе основной команды, рассказал о подписании нового контракта с красно-белыми

— Не так давно вы подписали длительный контракт со «Спартаком». Сразу согласились?
— Я люблю «Спартак», этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, что на такой долгосрочный контракт, возможно, не стоит соглашаться. Спрашивали, не смущает ли это меня. Но я хочу играть за красно-белых как можно дольше. Выступать на хорошем уровне и радовать болельщиков. Когда до конца предыдущего контракта оставалось полгода, я знал об интересе других клубов, но «Спартак» был для меня на первом месте.

— Вся ваша семья болеет за «Спартак». Это сказалось на решении?
— Да, и хотя я играл вначале за другой клуб, но все равно следил за «Спартаком», симпатизировал ему, ведь папа и все родные — красно-белые болельщики. Выбор именно этого клуба и этих цветов был очевиден.

— В современном футболе все реже встречаются случаи приверженности игроков одному клубу на протяжении долгих лет. А для вас такая принципиальность — не пустые слова?
— Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен «Спартаку», в котором прошел все этапы — от Академии до основы. Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но — никогда в жизни! - приводит слова Ломовицкого официальный сайт красно-белых.

Добавим, что в текущем сезоне 21-летний полузащитник 21 встречу за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
26/04 14:33Хоккей
Капитана «Сан-Хосе» чуть не убили, а НХЛ извиняется? Это скандал!В это невозможно поверить: вместо того, чтобы дисквалифицировать двух игроков «Вегаса» за опаснейший фол, НХЛ постановила, что там даже 5-минутного удаления не было.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
27/04 18:30Футбол
Видео всех голов 26-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 26-го тура чемпионата России.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
27/04 12:00Хоккей
Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира. Александра Мальцева он по этому показателю уже обогнал. До Бориса Михайлова все равно далеко.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
28/04 10:13Футбол
У Панарина – дубль, у Месси – новый титул, у Неймара – гол и драка. Что случилось, пока вы спалиСамые главные события минувшей ночи и того, что произошло накануне. Понимаем, вы могли это пропустить, потому что дача, тепло, праздник и шашлык. Но мы заботимся о вас! Читайте обо всем -- в одном материале.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
27/04 13:00Футбол
Вот это бомба! Руководить «Спартаком» будет сын президента российской премьер-лиги?По сообщениям ряда СМИ, после ухода Наиля Измайлова и Сергея Родионова с ключевых постов в «Спартаке» за селекцию в клубе, скорее всего, будет отвечать известный футбольный агент Томас Цорн.
27/04 21:30Футбол
Черчесов, Рахимов, утка и голевая засуха – все, что нужно знать о матче «Динамо» – «Ахмат»«Динамо» не смогло обыграть на своем поле «Ахмат» и продолжает находиться в опасной близости с зоной стыковых матчей.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/04 22:00Футбол
Олег Иванов: Утка на поле? Это Арустамян ее закинулПосле матча «Динамо» – «Ахмат» своими впечатлениями от игры поделились полузащитник грозненцев Олег Иванов и вратарь «Динамо» Антон Шунин.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
27/04 19:45Хоккей
Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустяСборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
26/04 19:17Хоккей
«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения. 
27/04 14:30Футбол
Большая перемена в «Спартаке». Минус Глушаков! Плюс Дзюба?По информации «Советского спорта», в число приоритетных трансферных задач нового руководства «Спартака» входит форвард «Зенита» Артем Дзюба. А расставание с Денисом Глушаковым – дело решенное.
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
Новости
12:30 Хоккей Дон Черри: С такой игрой Бобровского ему можно забить только при несчастном случае
12:18 Хоккей Брюс Кэссиди: Бержерон в первом овертайме сделал многое, но Бобровский просто украл победу
12:07 Футбол Томас Тухель – о поражении в финале Кубка: Это большое разочарование, у меня нет объяснений
11:56 Футбол Владимир Нагибин: Аршавин с детства всех возил, мяч будто был привязан к его ноге
11:46 Хоккей Михаил Варнаков: Сборной Великобритании было бы довольно сложно в КХЛ
11:35 Футбол Александр Ломовицкий: Никогда в жизни не соглашусь играть в ЦСКА
11:25 Хоккей Дэвид Немировски: Английская команда в КХЛ? Думаю, это было бы очень интересно
11:19 Хоккей Вячеслав Быков: Чемпионат мира — это бесценный шанс, чтобы наиграть игроков своего чемпионата
11:04 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Игроки, движимые только деньгами и славой, не подходят для «Манчестер Юнайтед»
10:50 Футбол Александр Ломовицкий: Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал
10:40 Футбол Неймар: Молодые игроки «ПСЖ» могут спорить даже с главным тренером
10:29 Футбол Абель Эрнандес: У ЦСКА хорошая команда, и я надеюсь, что мы победим «Краснодар»
10:28 Футбол «Уфа» - «Урал». Стартовые составы команд
10:15 Футбол Хосеп Гвардиола: Прогресс «Ливерпуля» - главная причина интриги в чемпионате
09:53 Хоккей Туукка Раск: Шансы были у нас и у «Коламбуса», обидно, что проиграли
09:47 Хоккей Ник Фолиньо: Игра Бобровского придает игрокам «Коламбуса» сил
09:34 Хоккей Барри Троц: Никто не ждал, что «Айлендерс» пройдут весь путь 16-0
09:27 Волейбол Российские «пляжники» выиграли этап Мирового тура в Китае
09:17 Хоккей Род Бриндамор: Вернем Свечникова в состав, если он будет к этому готов
09:10 ММА Смоляков проиграл Харди на турнире UFC во Флориде
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика