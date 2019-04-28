Александр Ломовицкий: Никогда в жизни не соглашусь играть в ЦСКА Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий, который проводит первый сезон в составе основной команды, рассказал о подписании нового контракта с красно-белыми

— Не так давно вы подписали длительный контракт со «Спартаком». Сразу согласились?

— Я люблю «Спартак», этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, что на такой долгосрочный контракт, возможно, не стоит соглашаться. Спрашивали, не смущает ли это меня. Но я хочу играть за красно-белых как можно дольше. Выступать на хорошем уровне и радовать болельщиков. Когда до конца предыдущего контракта оставалось полгода, я знал об интересе других клубов, но «Спартак» был для меня на первом месте.

— Вся ваша семья болеет за «Спартак». Это сказалось на решении?

— Да, и хотя я играл вначале за другой клуб, но все равно следил за «Спартаком», симпатизировал ему, ведь папа и все родные — красно-белые болельщики. Выбор именно этого клуба и этих цветов был очевиден.

— В современном футболе все реже встречаются случаи приверженности игроков одному клубу на протяжении долгих лет. А для вас такая принципиальность — не пустые слова?

— Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен «Спартаку», в котором прошел все этапы — от Академии до основы. Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но — никогда в жизни! - приводит слова Ломовицкого официальный сайт красно-белых.

Добавим, что в текущем сезоне 21-летний полузащитник 21 встречу за «Спартак» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.