Владимир Нагибин: Аршавин с детства всех возил, мяч будто был привязан к его ноге

— Он с детства всех возил, мяч будто был привязан к его ноге, но Юрий Морозов долго не брал Андрея в «Зенит». Не замечал или воспитывал. Андрей уже думал уходить в «Мику» — лишь бы играть. Перед матчем Кубка Интертото меня вызвали из дубля, а я с травмой — голеностоп распух. Вместо меня взяли Аршавина — и он остался в основе, — цитирует Нагибина «Матч ТВ».
Напомним, Аршавин завершил карьеру в декабре прошлого года. За «Зенит» игрок провел 283 матча и забил 57 мячей.
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