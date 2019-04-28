Томас Тухель – о поражении в финале Кубка: Это большое разочарование, у меня нет объяснений

- Безусловно, я хочу продолжить! Но пока рано подводить итоги. Мне нужно несколько дней подумать. Это непростая ситуация.
Поражение в финале Кубка сложно объяснить, в том числе и мне, потому что мы хорошо начали игру, очень сильно, имели массу возможностей.
У нас было много моментов на протяжении всей игры. Что произошло после того, как мы повели 2:0, сложно объяснить. Для меня это большое разочарование. У меня нет объяснений, - цитирует специалиста Goal.com.
Добавим, что «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, однако потерпел неудачу в Кубке Франции, уступив «Ренну» в серии пенальти, а также вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
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