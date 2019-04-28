Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Енисеем» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 12:43Футбол

Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Енисеем»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан

Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Жемалетдинов, Фернандеш, Куликов, Кварацхелия, Эдер

«Енисей»: Нестеренко, Грицаенко, Сарр, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский, Зотов, Хубулов, Савичев, Соболев

Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Семакин, Комолов, Костюков, Кутьин.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 28 апреля, в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени.

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