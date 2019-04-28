Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Енисеем»

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, Смолов, Фарфан
Запасные: Коченков, Медведев, Идову, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Жемалетдинов, Фернандеш, Куликов, Кварацхелия, Эдер
«Енисей»: Нестеренко, Грицаенко, Сарр, Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский, Зотов, Хубулов, Савичев, Соболев
Запасные: Юрченко, Едапин, Рожков, Семакин, Комолов, Костюков, Кутьин.
Добавим, что встреча состоится сегодня, 28 апреля, в Москве и начнется в 14:00 по московскому времени.