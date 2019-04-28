«Уфа» на своем поле разгромила «Урал» (видео) Футболисты «Уфы» переиграли «Урал» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России со счетом 4:1.

В составе хозяев поля голами отметились Андрес Вомбергар (22-я минута), Ондржей Ванек (52, пен.) и Сильвестр Игбун (79, 90+1). У гостей отличился Эрик Бикфалви (16).

Отметим, что на 58-й минуте встречи с поля был удален защитник екатеринбургской команды Сергей Брызгалов.

После это игры «Уфа» набрала 25 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Урал», имея в активе 33 балла, занимает десятое место.

В следующем туре «Уфа» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Урал» на своем поле примет «Спартак».

Чемпионат России

26-й тур

«Уфа» – «Урал» - 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бикфалви (16), 1:1 – Вомбергар (22), 2:1 – Ванек (52, пен.), 3:1 – Игбун (79), 4:1 - Игбун (90+1).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Сухов, 88), Йокич, Никитин, Карп, Ванек (Тилль, 54), Сысуев (Кротов, 77), Неделчару, Круговой, Вомбергар, Игбун.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Брызгалов, Кулаков, Егорычев (Фидлер, 55), Емельянов, Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе (Димитров, 77), Панюков (Поляков, 61).

Удаление: Брызгалов (58).