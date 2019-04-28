Маурицио Сарри: Мне нужно больше времени, чтобы привыкнуть к английскому футболу

- У нас было лишь две или три недели на работу, и затем в конце августа мы начали играть каждые три дня. В ходе каждого сезона в «Наполи» я мог проводить около 60-ти тренировок только для оборонительной линии, а здесь у меня для линии обороны было 11 или 12 тренировок.
Так что разница очевидна, и, возможно, мне нужно больше времени, чтобы привыкнуть к английскому футболу. Полагаю, это нормально и имеет право на существование. Думаю, мне пришлось привыкать не только к английскому футболу, но и к этому клубу. Так что, думаю, в следующем сезоне я, вероятно, смогу больше дать своим игрокам, - приводит слова Сарри официальный сайт «Челси».
Добавим, что после 35 матчей чемпионата «Челси», набрав 67 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. В воскресенье, 28 апреля, лондонский клуб сыграет на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» в рамках английской премьер-лиги.
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