Вадим Евсеев: В какой-то степени «Уфе» помогло удаление

— Близка ли была игра, к тому что мы хотим видеть? Об этом рано говорить. Соперник забил первый мяч, стандартное положение, но мы рук не опустили. После пропущенного мяча поменяли схему игры, добились положительного результата.
Да, нам помогло удаление в какой-то степени, но мы имели моменты и играли обоюдоостро. Нам, можно сказать, больше повезло, но везет тем, кто хочет этого. Мы хотим вылезти из ситуации, в которой оказались, и прикладываем усилия.
Не акцентировали внимание на моменте с возможным пенальти. Как тренеру, мне в первую очередь нужно обращать внимание на игроков, а не на судью, — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».
После это игры «Уфа» набрала 25 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Вадима Евсеева на выезде сыграет против «Крыльев Советов».
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