Шамиль Газизов: В этой встрече мы с «Уралом» решали разные задачи

- Очень рад победе, которая нам, безусловно, важна. Не очень хорошо сложилось начало игры, пропустили гол, но после смогли переломить ход матча. По-моему, игра смотрелась, были хорошие скорости.
С «Уралом» мы решали разные задачи в этой встрече, нам очки нужны как воздух, но сейчас никакие шансы подсчитывать не будем, а будем просто выходить на каждый матч и пытаться добиваться максимального результата. Большое спасибо болельщикам, которых пришло семь тысяч на стадион в этот праздничный день, - цитирует Газизова «РИА Новости».
Добавим, что после этой игры «Уфа» набрала 25 очков и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
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