Дмитрий Парфенов: После красной карточки немного рассыпались Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение команды от «Уфы» (1:4) в выездном матче 26-го тура чемпионата России.

— Поменяли пару центральных защитников, потому что у Страндберга травма, у Полякова есть небольшие проблемы. После красной карточки немного рассыпались, нельзя было этого делать. Нам надо было рисковать, какая разница проиграть 1:2 или отыграться. У нас был момент, когда мы могли забить и сравнять, — сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Урал», имея в активе 33 балла, занимает десятое место. В следующем туре екатеринбургская команда на своем поле примет «Спартак».