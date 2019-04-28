Мертенс сравнялся с Марадоной по голам за «Наполи» в серии А - Советский спорт
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28 апреля 2019 14:53Футбол

Мертенс сравнялся с Марадоной по голам за «Наполи» в серии А

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс отличился голом в выездном матче 34-го тура чемпионата Италии против «Фрозиноне».

Форвард гостей отличился на 19-й минуте встречи, забив свой 81-й гол в серии А за клуб из Неаполя. Таким образом, 31-летний форвард по этому показателю сравнялся с Диего Марадоной и вышел на третье место в списке бомбардиров в истории «Наполи».

Больше Мертенса за неаполитанскую команду забили только Антонио Вояк (102 гола) и Марек Гамшик (100).

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