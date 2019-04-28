Евгений Кафельников: Кононов предал свою команду, нет уважения к такому тренеру Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что главный тренер красно-белых Олег Кононов не заслуживает уважения.

- Слабохарактерного человека жалеть не нужно! Он предал свою команду («Арсенал») в погоне за деньгами. Нет уважения к такому тренеру, - написал Кафельников в своем аккаунте Twitter в ответ на сообщение одного из пользователей соцести.

Добавим, что после 25 туров чемпионата России «Спартак», набрав 39 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.