«Зенит» - «Крылья Советов». Стартовые составы команд - Советский спорт
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28 апреля 2019 15:31Футбол

«Зенит» - «Крылья Советов». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч 26-го тура чемпионата России.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси, Ригони

Запасные: Кержаков, Кизеев, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Шатов, Мусаев, Мак, Эрнани, Заболотный

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Ананидзе, Мохаммед, Зиньковский, Шейдаев

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Рохель, Самедов, Тимофеев, Киселёв, Антон, Яковлев, Корниленко, Вучичевич.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 28 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

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