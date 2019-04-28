Гол Фарфана помог «Локомотиву» одержать победу над «Енисеем» (видео)

В составе «Локомотива» голом отметился Джефферсон Фарфан (88-я минута), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник красноярской команды Валерий Кичин (67). В составе «Енисея» отличился Михаил Костюков (84).
Отметим, что полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев получил травму и на 71-й минуте покинул поле на носилках.
После этой победы «Локомотив», набрав 49 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей», имея в активе 16 баллов, занимает последнее, 16-е место, в чемпионате.
В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Енисей» на своем поле примет «Анжи».
Чемпионат России
26-й тур
«Локомотив» – «Енисей» - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Кичин (67, автогол), 1:1 - Костюков (84), 2:1 - Фарфан (88).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Идову, 71), Рыбус, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Тарасов (Фернандеш, 46), Миранчук, Миранчук, Смолов (Жемалетдинов, 46), Фарфан.
«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Данченко, Кичин, Грицаенко, Зотов, Сарр, Торбинский, Хубулов (Костюков, 80), Савичев (Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56).
Предупреждения: Хубулов (31), Грицаенко (41), Кичин (54), Баринов (75), Зотов (81).