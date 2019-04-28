Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Арсенал» - Советский спорт
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28 апреля 2019 15:55Футбол

Дубль Варди помог «Лестеру» разгромить «Арсенал»

Футболисты «Арсенала» проиграли «Лестер Сити» в выездном матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 0:3.

В составе хозяев поля голами отметились Юри Тилеманс (59-я минута) и Джейми Варди (86, 90+5).

Отметим, что на 36-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник команды гостей Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

После этой игры «Арсенал», имея в активе 66 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Лестер», набрав 51 балл, поднялся на восьмое место.

В следующем туре «Арсенал» на своем поле сыграет против «Брайтона», а «Лестер» в гостях встретится с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии
36-й тур

«Лестер» – «Арсенал» - 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Тилеманс (59), 2:0 - Варди (86), 3:0 - Варди (90+5).

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Тилеманс, Чоудури (Менди, 79), Мэддисон, Олбрайтон (Грэй, 86), Ндиди (Барнс, 46), Варди.

«Арсенал»: Лено, Колашинац, Папастатопулос, Мустафи, Мхитарян (Гендузи, 73), Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Косьельни, 46), Торрейра, Джака, Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 79).

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз (8), Ндиди (13), Папастатопулос (64), Рикарду Перейра (65), Чилуэлл (70).

Удаление: Мэйтленд-Найлз (36).

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