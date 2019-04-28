«Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом» - Советский спорт
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28 апреля 2019 16:16ФутболЛипкин Антон

«Спартак-2» упустил победу над «Тамбовом»

Лидер ФНЛ сравнял счет на первой добавленной минуте.

«Спартак-2» сыграл вничью с «Тамбовом» (2:2) в матче 34-го тура ФНЛ.

Форвард «Тамбова» Хасан Мамтов открыл счет в конце первого тайма. После перерыва полузащитники Солтмурад Бакаев и Кирилл Фольмер вывели хозяев вперед, однако нападающий Владимир Обухов принес гостям ничью, реализовав пенальти на первой добавленной ко второму тайму минуте.

Отметим, что в первом тайме голкипер «Спартака-2» Антон Шитов отразил пенальти в исполнении Данила Кленкина.

«Тамбов» остается на первом месте и опережает «Сочи» на пять очков. «Спартак-2» поднялся на десятое место.

ФНЛ
34-й тур

«Спартак-2» (Москва) – «Тамбов» (Тамбов) – 2:2 (0:1)
Голы: Бакаев, 47. Фольмер, 85 – Мамтов, 45. Обухов, 90+1, с пенальти.

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