Дмитрий Аленичев: Надо было удерживать ничью, но команда пошла вперед - Советский спорт
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28 апреля 2019 16:29ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Аленичев: Надо было удерживать ничью, но команда пошла вперед

«Енисей» упустил ничью в матче с «Локомотивом».

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги матча 26-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:2) в Москве.

«Результат неприятный для нас, – приводит слова Аленичева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – «Локомотив» имел ощутимое преимущество, однако мы могли вырвать ничью.

В конце мы пропустили атаку, а Фарфан реализовал свой шанс. Наверное, нужно было постараться удержать ничью, но наши футболисты пошли вперед, а я не смог до них докричаться».

Напомним, решающий гол на 88-й минуте забил перуанец Джефферсон Фарфан. «Енисей» остается на последнем месте с отставанием в четыре очка от «Анжи».

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