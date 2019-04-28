«Севилья» проиграла «Жироне»

«Севилья» потерпела поражение от «Жироны» (0:1) в матче 35-го тура примеры на стадионе «Монтиливи».
Единственный гол на 62-й минуте забил полузащитник Кристиан Порту. «Севилья» завершала игру вдесятером после удаления на 90-й минуте аргентинца Эвера Банеги.
Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел на замену во втором тайме и провел на поле 35 минут.
«Севилья» упустила возможность вернуться на четвертое место, опередив «Хетафе». «Жирона» набрала 37 очков и покинула зону вылета, в которую опустился «Вальядолид».
В 36-м туре 3 мая «Севилья» примет «Леганес», а 5 мая «Жирона» сыграет в гостях с «Хетафе».
Примера
35-й тур
«Жирона» – «Севилья» – 1:0 (0:0)
Гол: Порту, 62.
Удаление: Банега («Севилья»), 90.
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