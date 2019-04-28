«Севилья» проиграла «Жироне»

Месси стал 10-кратным чемпионом Испании! Такого не было 39 лет (видео) Очередной титул аргентинец оформил после победы «Барселоны» над «Леванте» в 35-м туре испанской примеры. Без гола Лео не обошлось.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Киргизии Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Олег Иванов: Утка на поле? Это Арустамян ее закинул После матча «Динамо» – «Ахмат» своими впечатлениями от игры поделились полузащитник грозненцев Олег Иванов и вратарь «Динамо» Антон Шунин.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-Петербурге Бойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ! В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира. Александра Мальцева он по этому показателю уже обогнал. До Бориса Михайлова все равно далеко.

ЦСКА победит «Краснодар»: «быки» потеряли уверенность, свою игру и Газинского Обозреватель «Советского спорта» уверен – армейцы как минимум выстоят в Краснодаре.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.