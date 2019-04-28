Юрий Семин: Сложно представить, чтобы «Зенит» потерял такое количество очков, но будем бороться - Советский спорт
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28 апреля 2019 17:37ФутболЛипкин Антон

Юрий Семин: Сложно представить, чтобы «Зенит» потерял такое количество очков, но будем бороться

«Локомотив» обыграл «Енисей» в 26-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Енисеем» (2:1) в матче 26-го тура премьер-лиги.

«У нас много замен в последнее время получается, но я очень доволен, – приводит «Р-Спорт» слова Семина. – У нас много травмированных сейчас, и у нас значительные перестроения в обороне.

Чемпионские амбиции есть, потому что мы чемпионы. Чтобы попадать в Лигу чемпионов, нам надо бороться за первое место. Сложно представить, чтобы «Зенит» потерял такое количество очков, но будем бороться».

Напомним, «Локомотив» вырвал победу у аутсайдера чемпионата, забив решающий гол на 88-й минуте.

Теперь отставание действующих чемпионов России от лидирующего «Зенита» сократилось до пяти очков. При этом у «Зенита» остается игра в запасе.

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