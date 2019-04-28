«Лидс» позволил забить «Астон Вилле» без сопротивления после того, как нарушил фэйр-плей (видео) - Советский спорт
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28 апреля 2019 17:56ФутболЛипкин Антон

«Лидс» позволил забить «Астон Вилле» без сопротивления после того, как нарушил фэйр-плей (видео)

Ничья лишила «Лидс» шансов на второе место в чемпионшипе.

Уникальный эпизод произошел в матче 45-го тура чемпиошипа «Лидс» – «Астон Вилла» (1:1) на стадионе «Элланд Роуд».

На 72-й минуте «Лидс» открыл счет после удара поляка Матеуша Клиха, однако в это время на газоне лежал один из игроков соперника. Решение хозяев не останавливать игру, следуя принципам фэйр-плей, вызвало негодование гостей, из-за чего на поле произошла стычка. По ее итогам красную карточку получил полузащитник «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази.

После этого в качестве компенсации главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса дал указание игрокам позволить сопернику забить ответный гол без сопротивления. В результате разыграв мяч с центра поля, полузащитник «Астон Виллы» Альберт Адома забил в пустые ворота.

Отметим, что ничья не оставила «Лидсу» шансов бороться за второе место, которое дает право прямого выхода в премьер-лигу.

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