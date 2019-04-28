«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро

«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» (1:0) в матче 36-го тура премьер-лиги на стадионе «Терф Мур».
Единственный гол на 63-й минуте забил форвард Серхио Агуэро, для которого этот мяч стал 20-м в сезоне. Аргентинец догнал в списке бомбардиров Садьо Мане и отстает на один гол от другого игрока «Ливерпуля» – Мохамеда Салаха.
Таким образом, «Манчестер Сити» вернулся на первое место в турнирной таблице за два тура до окончания чемпионата.
В 37-м туре 6 мая действующие чемпионы примут на своем поле «Лестер», тогда как «Ливерпуль» 4 мая сыграет в гостях с «Ньюкаслом».
АПЛ
36-й тур
«Бернли» – «Манчестер Сити» – 0:1 (0:0)
Гол: Агуэро, 63.
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