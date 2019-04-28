«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро - Советский спорт
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28 апреля 2019 18:41ФутболЛипкин Антон

«Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро

«Горожане» вернулись на первое место в премьер-лиге.

«Манчестер Сити» одержал победу над «Бернли» (1:0) в матче 36-го тура премьер-лиги на стадионе «Терф Мур».

Единственный гол на 63-й минуте забил форвард Серхио Агуэро, для которого этот мяч стал 20-м в сезоне. Аргентинец догнал в списке бомбардиров Садьо Мане и отстает на один гол от другого игрока «Ливерпуля» – Мохамеда Салаха.

Таким образом, «Манчестер Сити» вернулся на первое место в турнирной таблице за два тура до окончания чемпионата.

В 37-м туре 6 мая действующие чемпионы примут на своем поле «Лестер», тогда как «Ливерпуль» 4 мая сыграет в гостях с «Ньюкаслом».

АПЛ
36-й тур

«Бернли» – «Манчестер Сити» – 0:1 (0:0)
Гол: Агуэро, 63.

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