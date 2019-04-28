Сергей Семак: Все мысли о том, чтобы остаться на первой строчке «Зенит» обыграл «Крылья Советов».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 26-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (4:2) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

– Хорошее начало матча в нашем исполнении, – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». – Много создаем и много забиваем. К сожалению, пропустили два мяча. Легкость первого тайма, которая ощущалась, сыграла для нас плохую службу. Пару моментов не доработали, пропустили два мяча. Второй тайм вышел совершенно другим: испытывали нервозность, поскольку цена ошибки была достаточно высока. Забей раньше четвертый мяч, можно было бы спокойнее завершать игру. В целом, заслуженная победа. Идем дальше.

– «Зенит» не опустится ниже третьего места, а значит вы вернулись в Лигу чемпионов. Насколько для вас важно выполнение этой цели или вы сосредоточились на борьбе за титул?

– Задача попасть в зону Лиги чемпионов, которая стояла перед началом сезона, почти выполнена, как вы и сказали. Учитывая то, что находимся на первом месте, думаем только о нем. Приятно, что не опустимся ниже третьего, но все мысли о том, чтобы остаться на первой строчке.

Напомним, «Зенит» может оформить чемпионство уже в следующем туре в случае победы над «Ахматом» и потерей очков «Локомотивом» в матче с «Арсеналом».