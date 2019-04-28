Магомед Оздоев: Должны были забивать «Крыльям» еще и еще

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 26-го тура премьер-лиги на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
– Начали хорошо, но, наверное, сказалась наша расслабленность, – приводит слова 26-летнего Оздоева официальный сайт клуба. – Получили ненужные голы, ниоткуда, притом что у соперника не было моментов. В таких играх, когда ты расслабляешься, очень тяжело потом вновь взвинтить темп. Думаю, эта игра станет для нас хорошим уроком. Осталось четыре встречи – и хорошо, что сегодня все произошло именно так, для нас самих в первую очередь. К счастью, удалось выиграть, – это самое главное. Матч был полностью под нашим контролем. Счет 3:0, и мы должны были забивать еще и еще.
– Тяжело взять себя в руки после того, как в игре происходит такой скачок?
– Да, это самое тяжелое, когда ты пропускаешь неожиданные голы. Мы полностью контролировали игру. Можно сказать, сами себе привезли голы. Но все обошлось.
Напомним, в первом тайме «Зенит» вел со счетом 3:0, но перед перерывом пропустил два гола.
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