«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в 36-м туре премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» завершил вничью матч с «Челси» (1:1) в 36-м туре премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».
На 11-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Хуан Мата, а перед перерывом у «Челси» отличился его соотечественник Маркос Алонсо.
Таким образом, «Челси» сохранил четвертое место, а «Манчестер Юнайтед» не смог опередить «Арсенал» и остался шестым, отставая от «канониров» на одно очко.
В предпоследнем туре 5 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом», а «Челси» примет «Уотфорд».
АПЛ
36-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 1:1 (1:1)
Голы: Мата, 11 – Алонсо, 43.
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