«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в 36-м туре премьер-лиги - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 20:26ФутболЛипкин Антон

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в 36-м туре премьер-лиги

Голы забили испанцы Мата и Алонсо.

«Манчестер Юнайтед» завершил вничью матч с «Челси» (1:1) в 36-м туре премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

На 11-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Хуан Мата, а перед перерывом у «Челси» отличился его соотечественник Маркос Алонсо.

Таким образом, «Челси» сохранил четвертое место, а «Манчестер Юнайтед» не смог опередить «Арсенал» и остался шестым, отставая от «канониров» на одно очко.

В предпоследнем туре 5 мая «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом», а «Челси» примет «Уотфорд».

АПЛ
36-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 1:1 (1:1)
Голы: Мата, 11 – Алонсо, 43.

18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
28/04 21:02Футбол
Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионовИгорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
28/04 18:36Футбол
Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству  «Зенит» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (4:2) и сохранил восьмиочковый отрыв от «Локомотива».  
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
28/04 08:56Футбол
Неймар забил впервые за три месяца, «ПСЖ» проиграл Кубок Франции на глазах у Макрона (видео)В финале на «Сен-Дени» парижский суперклуб уступил «Ренну» в серии послематчевых пенальти.
28/04 14:45Футбол
ЦСКА победит «Краснодар»: «быки» потеряли уверенность, свою игру и ГазинскогоОбозреватель «Советского спорта» уверен – армейцы как минимум выстоят в Краснодаре.
27/04 12:00Хоккей
Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира и сравняться с Борисом Михайловым, вплотную приблизившись к Александру Мальцеву, у которого 12 планетарных форумов. До Владислава Третьяка (13 участий) все равно далеко.
28/04 20:59Футбол
Испанский вечер на «Олд Траффорд». Ляп де Хеа, куча травм и сумасшедшая концовка«Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле обыграть «Челси» (1:1), остался на шестом месте и, скорее всего, не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20. Оба гола забили испанские нападающие.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
28/04 10:13Футбол
У Панарина – дубль, у Месси – новый титул, у Неймара – гол и драка. Что случилось, пока вы спалиСамые главные события минувшей ночи и того, что произошло накануне. Понимаем, вы могли это пропустить, потому что дача, тепло, праздник и шашлык. Но мы заботимся о вас! Читайте обо всем -- в одном материале.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
27/04 19:45Хоккей
Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустяСборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
26/04 17:27Хоккей
«Сан-Хосе» опять попал под отбойный молоток. «Колорадо» сомнет «Шаркс»В субботу стартует одна из самых интригующих серий на Западе.
Новости
21:29 Футбол Олег Шатов: Игра с «Крыльями» легко давалась, могли забивать
21:25 Формула-1 Даниэль Риккардо: Чувствую вину перед командой и перед Квятом
21:11 Футбол Динияр Билялетдинов: Когда «Енисей» сравнял счет, стало боязно за результат
21:07 Футбол «Бавария» не смогла обыграть «Нюрнберг», отрыв от «Боруссии» два очка
20:54 Футбол «Краснодар» победил ЦСКА и поднялся в зону Лиги чемпионов
20:38 Футбол Бранислав Иванович: Хорошо, что выиграли, осталось немножко.
20:26 Футбол «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью в 36-м туре премьер-лиги
20:15 Футбол Кристиан Нобоа: Чувствовали, что один момент может превратить победный счет в ничью
20:03 Футбол Магомед Оздоев: Должны были забивать «Крыльям» еще и еще
19:25 Футбол Миодраг Божович: Эмоции захлестнули судью, а не Шейдаева
19:19 Футбол Сергей Семак: Все мысли о том, чтобы остаться на первой строчке
18:55 Теннис Медведев проиграл Тиму в Барселоне и не смог завоевать титул
18:41 Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Бернли» благодаря голу Агуэро
18:26 Футбол «Зенит» обыграл «Крылья Советов», отрыв от «Локомотива» снова восемь очков (видео)
18:03 Хоккей Владислав Третьяк: Состав сборной на ЧМ? Очень важно правильно таким добром распорядиться
18:03 Формула-1 На гонку «Формулы-1» в Баку были реализованы 100 процентов билетов.
17:56 Футбол «Лидс» позволил забить «Астон Вилле» без сопротивления после того, как нарушил фэйр-плей (видео)
17:37 Футбол Юрий Семин: Сложно представить, чтобы «Зенит» потерял такое количество очков, но будем бороться
17:10 Футбол «Севилья» проиграла «Жироне»
16:52 Формула-1 Боттас стал победителем Гран-при Азербайджана, Квят сошел
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика