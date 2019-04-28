Бранислав Иванович: Хорошо, что выиграли, осталось немножко. «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в 26-м туре премьер-лиги.

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвел итоги матча 26-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (4:2) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

– У нас уже были такие матчи, когда команда начинала хорошо, а потом из-за собственных ошибок пропускала и останавливалась, – приводит слова 35-летнего серба официальный сайт клуба. – После такого очень сложно возвращаться в игру. Мы попробовали держать нити игры в руках до конца. Однако, чем ближе финальный свисток – тем тяжелее. Хорошо, что выиграли сегодня. Осталось немножко.

– Во втором тайме команда, как показалось, сосредоточилась на обороне. Это правда так? Была ли дана соответствующая установка в перерыве?

– Не могу сказать, что у нас была такая задача, что мы так хотели, но так получилось. «Крылья» очень здорово владеют мячом, хорошо играют. Им удалось поставить нас в сложное положение. Мы очень довольны завоеванными сегодня тремя очками.

Напомним, «Зенит» вновь опережает «Локомотив» на восемь очков и может оформить чемпионский титул в следующем туре. Для этого нужно обыграть «Ахмат» и рассчитывать на то, что «Локомотив» потеряет очки в матче с «Арсеналом».