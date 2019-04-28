«Краснодар» победил ЦСКА и поднялся в зону Лиги чемпионов - Советский спорт
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28 апреля 2019 20:54ФутболЛипкин Антон

«Краснодар» победил ЦСКА и поднялся в зону Лиги чемпионов

Голы забили Уткин и Стоцкий.

«Краснодар» выиграл у ЦСКА (2:0) в матче 26-го тура премьер-лиги на стадионе «Краснодар».

На седьмой минуте счет в матче открыл полузащитник Даниил Уткин, а через десять минут после перерыва второй мяч в ворота ЦСКА забил полузащитник Дмитрий Стоцкий.

Отметим, что на 88-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник армейцев Никола Влашич, который теперь 5 мая пропустит матч следующего тура с «Динамо».

«Краснодар» набрал 46 очков и опередил ЦСКА, поднявшись в зону Лиги чемпионов.

В 27-м туре также 5 мая «Краснодар» сыграет в гостях с «Ростовом».

РПЛ
26-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0)
Голы: Уткин, 7. Стоцкий, 55.

«Краснодар»: Сафонов, Фьолусон, Петров, Спайич, Перейра, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон (Рамирес, 71), Уткин (Сулейманов, 57), Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Щенников, 46; Бийол, 75), Васин, Родриго Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Сигурдссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Фернандес, Чалов.

Предупреждения: Игнатьев, 34. Каборе, 41. Перейра, 44 – Обляков, 25. Влашич, 45.
Удаление: Влашич, 88.

Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
Краснодар. Стадион «Краснодар».

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