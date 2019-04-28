Алексей Миранчук: Вышли немного вялыми, но показали характер

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над «Енисеем» (2:1) в матче 26-го тура премьер-лиги на стадионе «Локомотив».
– Тяжелая игра, – приводит слова 23-летнего игрока официальный сайт красно-зеленых. – После матча с «Ростовом» был маленький перерыв, поэтому вышли немного вялыми. Слава Богу, что есть характер. Забили в конце.
– У вас особое взаимопонимание с Фарфаном.
– Обычное, футбольное, которое должно быть у всех. Есть зона, в которую Джефф вовремя открылся, а я отдал.
Напомним, решающий гол перуанец Джефферсон Фарфан забил на 88-й минуте с передачи Миранчука.
«Локомотив» остается на втором месте с отставанием в восемь очков от «Зенита».
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