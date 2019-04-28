Мурад Мусаев: Закрыли все зоны, откуда ЦСКА атаковал, и могли забивать третий мяч

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 26-го тура премьер-лиги.
«Сегодня был важный матч для нас, – приводит «Р-Спорт» слова Мусаева. – Он сложился тяжело. Соперник был хорош. Мы забили быстрый гол, а затем проводили больше времени в быстрых атаках, отлично оборонялись.
Мы закрыли все зоны, откуда ЦСКА атаковал. Мы здорово действовали во всех линиях. С каждой минутой в защите соперника возникало все больше свободных зон. Мы могли забивать третий мяч. Я доволен самоотдачей и дисциплиной».
На седьмой минуте счет в матче открыл полузащитник Даниил Уткин, а через десять минут после перерыва второй мяч в ворота ЦСКА забил полузащитник Дмитрий Стоцкий.
«Краснодар» набрал 46 очков и опередил ЦСКА, поднявшись на третье место.
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