Мурад Мусаев: Закрыли все зоны, откуда ЦСКА атаковал, и могли забивать третий мяч - Советский спорт
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28 апреля 2019 22:22ФутболЛипкин Антон

Мурад Мусаев: Закрыли все зоны, откуда ЦСКА атаковал, и могли забивать третий мяч

«Краснодар» обыграл ЦСКА в 26-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 26-го тура премьер-лиги.

«Сегодня был важный матч для нас, – приводит «Р-Спорт» слова Мусаева. – Он сложился тяжело. Соперник был хорош. Мы забили быстрый гол, а затем проводили больше времени в быстрых атаках, отлично оборонялись.

Мы закрыли все зоны, откуда ЦСКА атаковал. Мы здорово действовали во всех линиях. С каждой минутой в защите соперника возникало все больше свободных зон. Мы могли забивать третий мяч. Я доволен самоотдачей и дисциплиной».

На седьмой минуте счет в матче открыл полузащитник Даниил Уткин, а через десять минут после перерыва второй мяч в ворота ЦСКА забил полузащитник Дмитрий Стоцкий.

«Краснодар» набрал 46 очков и опередил ЦСКА, поднявшись на третье место.

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