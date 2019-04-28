Василий Кикнадзе: На ребят не давит погоня за «Зенитом» «Локомотив» отстает от «Зенита» на восемь очков.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после матча 26-го тура премьер-лиги с «Енисеем» (2:1) высказался о борьбе за чемпионство с «Зенитом».

«Думаю, что на ребят не давит морально погоня за «Зенитом», – приводит ТАСС слова Кикнадзе, – ведь на всех уровнях принята формула «от игры к игре», никто очки не считает и наперед не загадывает, знаем, что нужно брать очки в ближайшей игре.

Мне кажется, психологически правильный подход, тем успешнее ребята справляются с задачами даже тогда, когда тяжело складывается матч».

Напомним, за четыре тура до окончания чемпионата «Локомотив» отстает от «Зенита» на восемь очков.