Матвей Сафонов: Должно пройти время, я должен набраться опыта, чтобы меня сравнивали с Акинфеевым 20-летний голкипер помог «Краснодару» победить ЦСКА.

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о том, как относится к сравнениям с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«Это тяжело назвать противостоянием, – приводит слова 20-летнего Сафонова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Он – вратарь сборной, еще рано нас сравнивать. Еще должно пройти время, я должен набраться опыта, чтобы нас сравнивать.

Игорь Акинфеев или Лунев стоит в воротах – какая разница? Это был обычный матч. Самое тяжелое, что было – это напряжение, которое создавал ЦСКА около нашей штрафной. Нужно было додержать концентрацию, выделить какие-то моменты не могу. Победа нам досталась нелегко, в тяжелой борьбе. От этого еще радостнее».

Напомним, в воскресенье «Краснодар» одержал победу над ЦСКА (2:0) в 26-м туре премьер-лиги и обошел армейцев в турнирной таблице, поднявшись на третье место.