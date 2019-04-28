«Реал» проиграл «Райо Вальекано»

«Реал» потерпел поражение от «Райо Вальекано» (0:1) в матче 35-го тура примеры на стадионе «Кампо де Вальекас».
Единственный гол на 23-й минуте забил полузащитник Адриан Эмбарба, реализовавший пенальти.
Отметим, что «Реал» не смог выиграть третий из последних четырех матчей, потерпев десятое поражение в чемпионате.
Таким образом, за три тура до окончания сезона «Реал», занимающий третье место, отстает от идущего вторым «Атлетико» на девять очков.
«Райо Вальекано» набрал 31 очко и обошел «Уэску», поднявшись с последнего место в турнирной таблице.
В 36-м туре 5 мая «Реал» примет «Вильярреал», за день до этого «Райо Вальекано» сыграет в гостях с «Леванте».
Примера
35-й тур
«Райо Вальекано» – «Реал» – 1:0 (1:0)
Гол: Эмбарба, 23, с пенальти.
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