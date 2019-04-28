«Милан» уступил «Торино» и не смог подняться в зону Лиги чемпионов Голы забили Белотти и Беренгер.

«Милан» потерпел поражение от «Торино» (0:2) в матче 34-го тура серии A на Олимпийском стадионе в Турине.

Голы во втором тайме у хозяев забили форвард Андреа Белотти и полузащитник Алекс Беренгер.

Отметим, что с 81-й минуты «Милан» доигрывал матч вдесятером после удаления защитника Алессио Романьоли.

Таким образом, «Милан» потерпел второе поражение подряд, упустив возможность обогнать «Рому» и подняться на четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. Более того, теперь «Торино» догнал «Милан».

В 35-м туре 3 мая «Торино» сыграет в дерби с «Ювентусом», а 5 мая «Милан» примет «Болонью».

Серия A

34-й тур

«Торино» – «Милан» – 2:0 (0:0)

Голы: Белотти, 58, с пенальти. Беренгер, 69.