«Милан» уступил «Торино» и не смог подняться в зону Лиги чемпионов

«Милан» потерпел поражение от «Торино» (0:2) в матче 34-го тура серии A на Олимпийском стадионе в Турине.
Голы во втором тайме у хозяев забили форвард Андреа Белотти и полузащитник Алекс Беренгер.
Отметим, что с 81-й минуты «Милан» доигрывал матч вдесятером после удаления защитника Алессио Романьоли.
Таким образом, «Милан» потерпел второе поражение подряд, упустив возможность обогнать «Рому» и подняться на четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. Более того, теперь «Торино» догнал «Милан».
В 35-м туре 3 мая «Торино» сыграет в дерби с «Ювентусом», а 5 мая «Милан» примет «Болонью».
Серия A
34-й тур
«Торино» – «Милан» – 2:0 (0:0)
Голы: Белотти, 58, с пенальти. Беренгер, 69.
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