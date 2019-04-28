«Милан» уступил «Торино» и не смог подняться в зону Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 апреля 2019 23:57ФутболЛипкин Антон

«Милан» уступил «Торино» и не смог подняться в зону Лиги чемпионов

Голы забили Белотти и Беренгер.

«Милан» потерпел поражение от «Торино» (0:2) в матче 34-го тура серии A на Олимпийском стадионе в Турине.

Голы во втором тайме у хозяев забили форвард Андреа Белотти и полузащитник Алекс Беренгер.

Отметим, что с 81-й минуты «Милан» доигрывал матч вдесятером после удаления защитника Алессио Романьоли.

Таким образом, «Милан» потерпел второе поражение подряд, упустив возможность обогнать «Рому» и подняться на четвертое место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов. Более того, теперь «Торино» догнал «Милан».

В 35-м туре 3 мая «Торино» сыграет в дерби с «Ювентусом», а 5 мая «Милан» примет «Болонью».

Серия A
34-й тур

«Торино» – «Милан» – 2:0 (0:0)
Голы: Белотти, 58, с пенальти. Беренгер, 69.

28/04 19:00Хоккей
Не удержали. Швеция - чемпион мираВсе события финала юниорского чемпионата мира
26/04 19:15Хоккей
«Айлендерс» – «Каролина»: сегодня стартует серия, в которой не захотел играть «Вашингтон»В этом противостоянии нет фаворита.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
27/04 19:45Хоккей
Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустяСборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/04 12:00Хоккей
Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира и сравняться с Борисом Михайловым, вплотную приблизившись к Александру Мальцеву, у которого 12 планетарных форумов. До Владислава Третьяка (13 участий) все равно далеко.
28/04 13:58Футбол
РПЛ. «Краснодар» - ЦСКА - 2:0. «Быки» рвутся в Лигу чемпионов. ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
26/04 19:17Хоккей
«Извините, что мы вас убили!» Арбитры матча века «Сан-Хосе» – «Вегас» просят прощения за ошибку    История с пятиминутным удалением игрока «Вегаса» Коди Икина, которое судьи сделали в решающем поединке серии с «Сан-Хосе», получила продолжение. Судьи отстранены, кроме того – они приносят извинения. 
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
28/04 14:45Футбол
ЦСКА победит «Краснодар»: «быки» потеряли уверенность, свою игру и ГазинскогоОбозреватель «Советского спорта» уверен – армейцы как минимум выстоят в Краснодаре.
27/04 22:00Хоккей
Мы унизили себя сами. Почему ТВ не дало в хоккейной трансляции гимн России?Эта сборная очень скоро придет на смену тем, кого мы хорошо знаем на первых ролях сегодня.
28/04 18:36Футбол
Подрезав «Крылья», «Зенит» летит к чемпионству  «Зенит» переиграл на своем поле «Крылья Советов» (4:2) и сохранил восьмиочковый отрыв от «Локомотива».  
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
28/04 23:38Хоккей
У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМСборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
Новости
00:40 Хоккей Американец Джек Хьюз побил юниорский рекорд Александра Овечкина
00:28 Хоккей Россиянин Ярослав Аскаров признан лучшим голкипером чемпионата мира среди юниоров
23:57 Футбол «Милан» уступил «Торино» и не смог подняться в зону Лиги чемпионов
23:50 Футбол «Реал» проиграл «Райо Вальекано»
23:42 Футбол Матвей Сафонов: Должно пройти время, я должен набраться опыта, чтобы меня сравнивали с Акинфеевым
23:38 Хоккей Россия проиграла Швеции в овертайме финала юниорского чемпионата мира
23:31 Хоккей Кучеров номинирован на «Харт Трофи»
23:23 Футбол Маурисио Перейра: Знали, что ЦСКА хорошо владеет мячом, поэтому старались играть на контратаках
22:57 Футбол Мурад Мусаев: Нет смысла трогать Сафонова, он наш первый номер
22:46 Футбол Василий Кикнадзе: На ребят не давит погоня за «Зенитом»
22:22 Футбол Мурад Мусаев: Закрыли все зоны, откуда ЦСКА атаковал, и могли забивать третий мяч
21:59 Футбол Виктор Гончаренко: В конце матча ЦСКА стал играть авантюрно
21:54 Футбол Алексей Миранчук: Вышли немного вялыми, но показали характер
21:50 Фигурное катание 12-летняя фигуристка прыгнула на удочке пятерной сальхов
21:29 Футбол Олег Шатов: Игра с «Крыльями» легко давалась, могли забивать
21:25 Формула-1 Даниэль Риккардо: Чувствую вину перед командой и перед Квятом
21:11 Футбол Динияр Билялетдинов: Когда «Енисей» сравнял счет, стало боязно за результат
21:07 Футбол «Бавария» не смогла обыграть «Нюрнберг», отрыв от «Боруссии» два очка
20:54 Футбол «Краснодар» победил ЦСКА и поднялся в зону Лиги чемпионов
20:38 Футбол Бранислав Иванович: Хорошо, что выиграли, осталось немножко.
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика